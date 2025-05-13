Адміністрація Трампа скасовує ще $450 мільйонів грантів для Гарварду

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету.

Про це пише Financial Times.

Уряд США заявив, що Гарвард не впорався з «расовою дискримінацією та антисемітськими утисками», які нібито процвітають у кампусі, що призвело до припинення фінансування з боку восьми федеральних агентств — загалом на суму близько $450 мільйонів.

Це рішення ще більше загострює протистояння між Гарвардом і Трампом, який раніше цього місяця заявив про намір скасувати податкові пільги університету. Також уряд повідомив, що Гарвард більше не зможе претендувати на нові федеральні наукові гранти.

Антисемітська цільова група Білого дому, створена цього року після відповідного указу Трампа, у своїй заяві зазначила, що керівництво Гарварду «втратило право на підтримку за рахунок платників податків».

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Вони вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду.