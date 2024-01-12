Студенти-євреї подали до суду на Гарвард за антисемітизм

Кілька студентів-євреїв подали позов проти Гарвардського університету, звинувачуючи його в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.

Про це пише The Guardian.

Студенти зазначають, що Гарвард став «бастіоном нестримної антиєврейської ненависті та переслідувань». Серед позивачів є члени організації «Студенти проти антисемітизму», котрі вважають, що антисемітизм в університеті зріс після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У позові йдеться, що «натовпи студентів і викладачів, які є прихильниками ХАМАС, марширували студентським містечком Гарварду» і нібито вигукували антисемітські гасла та бажали смерті євреям та Ізраїлю.