Трамп вимагає від Гарварду $1 мільярд компенсації та звинувачує університет у порушеннях закону

Президент США Дональд Трамп заявив, що його Адміністрація вимагає від Гарвардського університету виплатити $1 мільярд компенсації за нібито численні порушення та «погану поведінку».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, федеральна влада більше не планує співпрацювати з Гарвардом у майбутньому. Президент назвав університет «глибоко антисемітським» і заявив, що там відбувалися серйозні порушення закону.

Трамп також звинуватив керівництво університету в спробах уникнути фінансової відповідальності. За його словами, Гарвард хотів упровадити «заплутану й неадекватну» модель навчання на робочому місці, щоб не платити компенсацію на суму понад $500 мільйонів. Президент США вважає, що такі дії не можна розглядати лише в межах цивільного права.

«Це має бути кримінальне, а не цивільне покарання. Гарварду доведеться жити з наслідками своїх дій», — написав Трамп.

Конфлікт між Білим домом і Гарвардським університетом триває вже кілька місяців. На початку осені федеральна суддя Еллісон Берроуз у Бостоні постановила, що адміністрація Трампа незаконно припинила фінансування університету приблизно на $2,2 мільярда. Суд заборонив надалі скорочувати ці кошти.

Попри рішення суду, Адміністрація президента США згодом посилила тиск на університет. Зокрема, вона запровадила нові обмеження на доступ Гарварду до федеральних програм фінансової допомоги для студентів.