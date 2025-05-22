Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів

Адміністрація Дональда Трампа припинила право Гарвардського університету приймати іноземних студентів.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Про рішення Адміністрація президента повідомила Гарвард після кількох днів суперечок щодо законності масштабного запиту на надання документів у межах розслідування, яке проводить Міністерство внутрішньої безпеки.

«Я пишу, щоб повідомити вас, що з цього моменту сертифікацію Гарвардського університету в програмі студентського та обмінного візиту анульовано», — йдеться в листі, який надіслала університету міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки та Гарварду поки ситуацію не коментують.

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа припинила ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.