Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів

Адміністрація Дональда Трампа припинила право Гарвардського університету приймати іноземних студентів.
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.
Про рішення Адміністрація президента повідомила Гарвард після кількох днів суперечок щодо законності масштабного запиту на надання документів у межах розслідування, яке проводить Міністерство внутрішньої безпеки.
«Я пишу, щоб повідомити вас, що з цього моменту сертифікацію Гарвардського університету в програмі студентського та обмінного візиту анульовано», — йдеться в листі, який надіслала університету міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
Представники Міністерства внутрішньої безпеки та Гарварду поки ситуацію не коментують.
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.
У травні адміністрація Трампа припинила ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024 президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі.
- Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.