Суд тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа про заборону Гарварду зараховувати іноземних студентів

Суддя США Еллісон Берроуз 23 травня на два тижні призупинила рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа позбавити Гарвардський університет права зараховувати іноземних студентів.
Про це пише Reuters.
Коли очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем сказала про нові обмеження для Гарварду, то заявила, що університет може відновити свою сертифікацію, якщо протягом 72 годин передасть низку записів про іноземних студентів, включаючи відео- чи аудіозаписи їхньої протестної діяльності за останні пʼять років.
Проте Гарвард після новини, що адміністрація Трампа позбавила навчальний заклад права зараховувати іноземних студентів, подав судовий позов до федерального суду Бостону.
Там йшлося, що таке рішення американського президента — це «кричущі порушення» Конституції США та інших федеральних законів. Університет каже, що адміністрація Трампа, використовуючи примус для контролю за приватною свободою слова, змушує університети відмовитися від своєї академічної свободи.
Гарвард назвав це «негайним і руйнівним впливом» на університет і понад 7 тисяч власників віз. У поточному навчальному році Гарвард зарахував майже 6 800 іноземних студентів, що становить 27% від загальної кількості учнів.
«Це скасування продовжує серію дій уряду, спрямованих на помсту Гарварду за те, що ми не погодилися відмовитися від нашої академічної незалежності та підкоритися незаконному твердженню федерального уряду про контроль над нашою навчальною програмою, нашим викладачами та нашими студентами», — написав президент Гарварду Алан Гарбер.
Університет каже про те, що скасування ліцензій змусить його скасувати прийом тисяч людей і призведе до безладу «незліченних» академічних програм, клінік, курсів та дослідницьких лабораторій лише за кілька днів до випуску.
Адміністрація Трампа може оскаржити рішення суду. Подальші слухання запланували на 27 та 29 травня.
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.
У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024 президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі. Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.