Суд тимчасово заблокував рішення адміністрації Трампа про заборону Гарварду зараховувати іноземних студентів

Суддя США Еллісон Берроуз 23 травня на два тижні призупинила рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа позбавити Гарвардський університет права зараховувати іноземних студентів.

Про це пише Reuters.

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Коли очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем сказала про нові обмеження для Гарварду, то заявила, що університет може відновити свою сертифікацію, якщо протягом 72 годин передасть низку записів про іноземних студентів, включаючи відео- чи аудіозаписи їхньої протестної діяльності за останні пʼять років.

Проте Гарвард після новини, що адміністрація Трампа позбавила навчальний заклад права зараховувати іноземних студентів, подав судовий позов до федерального суду Бостону.



Там йшлося, що таке рішення американського президента — це «кричущі порушення» Конституції США та інших федеральних законів. Університет каже, що адміністрація Трампа, використовуючи примус для контролю за приватною свободою слова, змушує університети відмовитися від своєї академічної свободи.

Гарвард назвав це «негайним і руйнівним впливом» на університет і понад 7 тисяч власників віз. У поточному навчальному році Гарвард зарахував майже 6 800 іноземних студентів, що становить 27% від загальної кількості учнів.

«Це скасування продовжує серію дій уряду, спрямованих на помсту Гарварду за те, що ми не погодилися відмовитися від нашої академічної незалежності та підкоритися незаконному твердженню федерального уряду про контроль над нашою навчальною програмою, нашим викладачами та нашими студентами», — написав президент Гарварду Алан Гарбер.

Університет каже про те, що скасування ліцензій змусить його скасувати прийом тисяч людей і призведе до безладу «незліченних» академічних програм, клінік, курсів та дослідницьких лабораторій лише за кілька днів до випуску.

Адміністрація Трампа може оскаржити рішення суду. Подальші слухання запланували на 27 та 29 травня.