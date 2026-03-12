AP: Перші шість днів війни проти Ірану коштували США понад $11 мільярдів

Перші шість днів бойових дій проти Ірану обійшлися США в $11,3 мільярда. Ця сума не включає накопичення військової техніки та розміщення персоналу перед ударами.

Про це повідомило AP з посиланням на джерела.

Джерела Washington Post 9 березня повідомляли, що лише на боєприпаси в перші два дні війни США витратили $5,6 мільярда.

Окремо Центр стратегічних і міжнародних досліджень підрахував, що перші 100 годин операції коштували $3,7 мільярда, або приблизно $891,4 мільйона щодня, писав 11 березня NYT.

Під час першої хвилі бомбардувань використали бомбу AGM-154, яка може коштувати від $578 000 до $836 000. Найменший розмір бойової частини коштує приблизно $1 000, а комплект для наведення — майже $38 000.