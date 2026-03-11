Мінцифри пропонує заборонити офлайн-букмекерів і змінити податок на виграші.

Про це йдеться в двох законопроєктах, підготовлених міністерством.

Зміни хочуть внести до Закону про азартні ігри та Податкового кодексу. Перший законопроєкт пропонує змінити підхід до регулювання грального бізнесу — замість формального нагляду запровадити постійний цифровий контроль, зокрема:

організатори мають відстежувати ігрову поведінку та реагувати на ознаки залежності;

гравці зможуть встановлювати власні ліміти та самообмеження;

введуть чітку градацію покарань: за незначні порушення — штраф, за серйозні — анулювання ліцензії.

Що стосується змін до Податкового кодексу, то головне нововведення, яке пропонує Мінцифри, це податок лише з «чистого виграшу». Тобто оподатковувати пропонують різницю між виграшем і внеском гравця, а не всю виплату.

Також хочуть прибрати подвійне оподаткування для операторів грального бізнесу і встановити єдиний податок у 18%. Зараз гральний бізнес одночасно платить податок на дохід від азартних ігор і податок на прибуток, через що фактично одна й та сама сума оподатковується двічі.

Серед інших пропозицій:

заборонити ставки готівкою — використовуватимуть лише фішки, жетони або електронні одиниці, щоб відстежувати гроші.

закрити букмекерські пункти — ставки можна буде робити лише онлайн;

створити єдиний реєстр організаторів азартних ігор і підключити його до державної системи онлайн-моніторингу;

спростити ліцензування: «одна ліцензія — один гральний заклад».

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.

25 березня 2025 року уряд вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а її повноваження передали державному агентству «ПлейСіті».