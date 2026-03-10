WSJ: Саудівська Аравія планує купити українські дрони-перехоплювачі. Угода може коштувати мільйони доларів

Саудівська Аравія має намір зробити велике замовлення на засоби ППО українського виробництва: дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби. Угода може коштувати мільйони доларів, але її ще не підписали.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на два джерела.

Посадовці країн Перської затоки, включаючи Катар, також відвідали Україну, вивчаючи технології боротьби з безпілотниками.

У розмові з журналістами 10 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди [для боротьби з дронами]: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Вчора Зеленський також сказав The New York Times, що Україна відправила своїх експертів з дронів для захисту американських баз у Йорданії.

В обмін на допомогу на Близькому Сході Україна продовжує пропонувати США Drone Deal — фінансування виробництва дронів в Україні на експорт. Також Україна хоче отримати ракети для систем ППО Patriot.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.

У ніч проти 9 березня Іран вдарив балістикою по німецькій військовій базі в йорданському місті Аль-Азрак. Там на авіабазі ВПС Йорданії також розміщені підрозділи ВПС США. На момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, постраждалих немає.