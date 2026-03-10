Politico: Міністр енергетики США написав, що американський корабель конвоював танкер в Ормузькій протоці. Ціни на нафту впали, але допис неправдивий

Міністр енергетики США Кріс Райт написав у X, що Військово-морські сили США успішно супроводжували танкер через Ормузьку протоку. Після цього ціни на нафту марки Brent впали до $80 за барель. Проте Райт видалив допис.

Про це пише Politico.

Джерело Politico серед американських чиновників заявило, що допис Райта неправдивий.

Ціни на нафту ввечері 8 березня перевищили $100 за барель — вперше за чотри роки. Проте вони падають після того, як 9 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем, США та Іраном майже завершена. Також він анонсував, що США скасують санкції проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту. Наразі нафта марки Brent коштує близько $89 за барель.

Минулого тижня США оголосили про плани супроводу танкерів через Ормузьку протоку, хоча не надали подробиць чи термінів цих зусиль. Посадовці адміністрації Трампа, включаючи Райта, зазначили, що на той час військові ресурси були зайняті знищенням наступальних можливостей Ірану.