Ізраїль вдарив по складах з нафтою в Ірані, а в Кувейті через атаку Ірану спалахнув хмарочос

Війна на Близькому Сході триває вже девʼятий день. Ізраїль вдарив по складах з нафтою в Тегерані та почав нову хвилю атаку по всьому Ірану, а той у відповідь бʼє по країнах Перської затоки.

У ніч проти 8 березня Ізраїль вдарив по кількох паливних складах в Тегерані, якими користуються Збройні сили Ірану, повідомила армія Ізраїлю. А вранці ЦАХАЛ заявив, що почав нову хвилю атак по всьому Ірану.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль і США досягли «майже повного контролю» над небом Ірану.

Він також додав, що військова операція зі США «створить умови, які дозволять іранському народу взяти свою долю у власні руки», і закликав іранців повстати.

Під атакою Ізраїлю опинилась також столиця Лівану Бейрут. ЦАХАЛ каже, що вдарив по командирах сил «Кудс» — однієї з пʼяти гілок Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За даними ізраїльської армії, це формування є сполучною ланкою між ліванською «Хезболлою» та іранським режимом, а також підтримує зміцнення і нарощування влади «Хезболли»

Удар припав по готелю Ramada в центрі Бейруту, щонайменше 4 людини загинули, 10 постраждали. CNN наголошує на незвичності удару, оскільки зазвичай Ізраїль атакував контрольовані «Хезболлою» околиці Бейруту, а не центр.

У Кувейті хвиля дронів атакувала паливні сховища в міжнародному аеропорту, повідомила армія країни. Місцеві медіа також пишуть, що під атакою опинився 22-поверховий хмарочос, де розташований Державний інститут соціального забезпечення.

Тим часом президент США Дональд Трамп заперечив причетність США до удару по школі в Ірані, натомість звинувативши в цьому Іран.

«На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран. Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що, як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності», — заявив він журналістам.

При цьому ще кілька днів тому NBC News писав, що чиновники з адміністрації Трампа на закритому брифінгу підтвердили, що війська США били по району Ірану, де розташована школа, хоча прямо і не взяли відповідальність за атаку.

На тлі загострення конфлікту на Близькому Сході біля посольства США в Осло пролунав вибух, пише CNN. Вибух стався біля входу до консульського відділу. Він завдав незначних пошкоджень будівлі, постраждалих нема.