NBC News: Адміністрація Трампа підтвердила, що війська США били по району Ірану, де постраждала школа — там загинули 168 людей

Посадовці адміністрації Дональда Трампа на закритих брифінгах для законодавців цього тижня підтвердили, що США били по району Ірану, де під атаку потрапила початкова школа і загинули десятки дітей.

Про це NBC News повідомили двоє американських чиновників.

За їхніми словами, адміністрація також сказала законодавцям, що удару по школі завдав не Ізраїль.

Посадовці визнали, що США діяли саме в тому районі Ірану, але не запропонували іншої ймовірної версії події, окрім припущення, що удару могли завдати американські сили.

За даними іранської влади, внаслідок удару по школі Shajareh Tayyebeh у південному іранському місті Мінаб загинули щонайменше 168 людей. Деякі іранські посадовці кажуть, що жертв може бути більше.

Центральне командування США заявило, що розслідування удару триває. Міністр оборони Піт Гегсет сказав 4 березня, що США «досі розслідують» інцидент, і додав: «Ми, звісно, ніколи не націлюємося на цивільних, але перевіряємо обставини».

Держсекретар Марко Рубіо 2 березня заявив журналістам, що американські сили «не стали б навмисно атакувати школу».

Речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані повідомив NPR, що ізраїльські військові «наразі не знають про будь-яку операцію ЦАХАЛ у цьому районі».

А в інтерв’ю NBC News міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що «очевидно — ракети, які влучили в школу, були американськими», але доказів цього не надав. Він також заперечив, що це могли бути ракети Ірану, які збились з курсу.