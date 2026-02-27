Війська КНДР пройшли маршем із російським прапором на параді в Пхеньяні. У МЗС України зреагували

У столиці Північної Кореї військові, які воювали в Курській області на боці Росії, пройшли маршем під російським прапором.

Про це повідомляє NK News.

Захід відбувся ввечері 25 лютого з нагоди зʼїзду керівної Трудової партії КНДР. На ньому був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

На марш солдатів КНДР під російським прапором зреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він зазначив, що північнокорейські військові «можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися».

Він також нагадав про загиблих солдатів з КНДР, які брали участь у бойових діях проти українських військ у Курській області.

«У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше шість тисяч північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони гинули в незаконній загарбницькій війні за вісім тисяч кілометрів від дому, до якої не мали жодного стосунку», — наголосив Тихий.

На його думку, вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин «не постачає це гарматне мʼясо безкоштовно. Натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від Путіна».

«Ми вважаємо, що це має непокоїти кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати задля протидії спільним безпековим загрозам, що виникають через поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном», — підкреслив речник українського МЗС.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

Станом на вересень 2025 року, за даними південнокорейської розвідки, на війні Росії проти України загинуло вже близько двох тисяч військових Північної Кореї.