Голова Всесвітнього економічного форуму пішов у відставку. Його імʼя згадувалось у «файлах Епштейна»

Президент і генеральний директор Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі Берге Бренде оголосив про відставку. Він обіймав посаду з 2017 року.

Про це пише Reuters.

«Після ретельного обмірковування я вирішив піти з посади президента та генерального директора ВЕФ. Мій час тут, який тривав вісім з половиною років, був надзвичайно корисним. І я вважаю, що зараз саме час для Форуму продовжити свою важливу роботу без відволікаючих факторів», — сказав Бренде у заяві для медіа 26 лютого.

Про рішення піти у відставку Бренде оголосив через кілька тижнів після того, як форум розпочав незалежне розслідування його стосунків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

В оприлюднених Мінʼюстом США документах, повʼязаних із Епштейном, згадувалося, що Бренде тричі вечеряв із фінансистом, а також обмінювався з ним електронними листами та текстовими повідомленнями.

Співголови форуму Андре Хоффманн та Ларрі Фінк 26 лютого оголосили, що незалежну перевірку звʼязків Бренде з Епштейном завершено — крім уже оприлюднених відомостей, вона не виявила нічого підозрілого.

Тимчасовим виконувачем обовʼязків президента та генерального директора Всесвітнього економічного форуму буде Алоїса Цвінгі.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.