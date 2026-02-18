Ексмер Одеси Труханов стверджує, що він отримав документи, які доводять — у нього немає громадянства Росії

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що отримав офіційні документи з російського реєстру, в яких зазначено, що в нього немає російського громадянства.

Відео і допис про це Труханов опублікував у себе в соцмережах.

Він стверджує, що за чотири місяці, відтоді як президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, не отримав відповідей від українських органів державної влади. Тому його адвокати звернулись до держав, які мають дипломатичні відносини з Росією, аби зробити офіційний запит в російські реєстри. 30 грудня він отримав відповідь, що не має громадянства РФ.

Труханов звернувся до Комісії при президентові України з питань громадянства з проханням переглянути рішення і доповісти Зеленському, що в нього немає громадянства РФ.