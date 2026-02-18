Радник міністра оборони: Росіяни почали переносити FPV-дрони на «шахедах»

Російські військові почали кріпити і переносити FPV-дрони на безпілотниках типу Shahed.
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій («Флеш») Бескрестнов.
Він опублікував відео першого зафіксованого такого випадку. На кадрах видно, як менший за розміром дрон відділяється від «шахеда». За словами Флеша, один «шахед» переносить два FPV-дрони.
Він також нагадав, що заводське кріплення для перенесення FPV раніше фіксували на інших російських дронах — «Молнія» і «Гербера».
Радник міністра оборони закликав екіпажі зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV на «шахедах» та усі підрозділи ЗСУ взяти інформацію про нові ризики до відома.
- Наприкінці січня в Україні почали фіксувати багато випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Росіяни били ними переважно по цивільних обʼєктах та житлових будинках. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.
- Після цього Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили верифікацію Starlink. Флеш писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми.