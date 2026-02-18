Радник міністра оборони: Росіяни почали переносити FPV-дрони на «шахедах»

Російські військові почали кріпити і переносити FPV-дрони на безпілотниках типу Shahed.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій («Флеш») Бескрестнов.

Він опублікував відео першого зафіксованого такого випадку. На кадрах видно, як менший за розміром дрон відділяється від «шахеда». За словами Флеша, один «шахед» переносить два FPV-дрони.

Він також нагадав, що заводське кріплення для перенесення FPV раніше фіксували на інших російських дронах — «Молнія» і «Гербера».

Радник міністра оборони закликав екіпажі зенітних дронів звертати увагу на можливу наявність FPV на «шахедах» та усі підрозділи ЗСУ взяти інформацію про нові ризики до відома.