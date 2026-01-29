Федоров: Міноборони разом зі SpaceX розвʼязує проблему використання Starlink на російських дронах

Міністерство оборони України разом з американською компанією SpaceX працює над розвʼязанням проблеми використання супутникового зв’язку Starlink на російських безпілотниках.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, Міноборони звернулося до компанії за кілька годин після появи таких дронів над українськими містами та запропонувало шляхи розв’язання цієї проблеми.

Він подякував президентці SpaceX та особисто Ілону Маску за «швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації».

«Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави. Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору і знищення мирних міст», — додав Федоров.

Останніми тижнями українські експерти заявляли про кілька випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомляв, що «Шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня. Тоді загинули пʼятеро людей.

«Вже маємо сотні підтверджених випадків атак БпЛА на Starlink не на військові обʼєкти, а на мирні тилові й фронтові міста. Включно з житловими будинками. Фактично це тероризм із застосуванням сучасних мирних технологій звʼязку. Ми готуємо комплексне рішення — як швидке і тимчасове, так і більш системне і довгострокове», — додав Бескрестнов.