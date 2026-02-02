В Україні почнуть верифікувати термінали Starlink. Усе через те, що їх використовують росіяни для запуску дронів

В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ та керуються у режимі реального часу.

Єдине технічне рішення — «білий список» терміналів. Україна впроваджує його разом зі SpaceX.

Як це працюватиме:

цивільні зможуть зареєструватись безкоштовно в будь-якому ЦНАПі;

бізнес — через онлайн-верифікацію на порталі «Дія»;

військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно — для них вже діє окремий захищений канал через DELTA. Також не треба передавати дані акаунта чи ставити термінал на баланс військової частини — достатньо внести його до «білого списку».

Starlink на російських дронах

Останніми тижнями в Україні фіксували багато випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Росіяни били ними переважно по цивільних обʼєктах та житлових будинках.

Зокрема, радник міністра оборони Сергій («Флеш») Бескрестнов повідомляв, що «шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня.

Після цього Міноборони заявило, що звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Через два дні радник міністра оборони Бескрестнов повідомив, що компанія вже запровадила тимчасові екстрені обмеження в роботі терміналів.