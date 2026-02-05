Міноборони: Російським військовим заблокували термінали Starlink, на багатьох ділянках зупинились штурми

Після початку верифікації терміналів Starlink в Україні обладнання, яким користуються російські військові на фронті, заблокували.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює.

«Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», — додав він.

Радник Федорова Сергій «Флеш» Бескрестнов раніше писав, що через блокування терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми.

Він також додав, що в українських військових проблеми зі Starlink були в тих випадках, де оперативно не подалися на включення в «білий список».

Перебої в роботі Starlink підтвердили і низка російських воєнкорів, пише «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink в рядах російської армії «просто не існує» і «багато чого, в тому числі бойове управління, було повʼязане з ним».