У США почали масштабне розслідування про ранчо Епштейна. У файлах Мінʼюсту йшлося, що там поховали двох іноземок

Законодавці американського штату Нью-Мексико 17 лютого розпочали розслідування подій у колишній резиденції Джеффрі Епштейна — ранчо «Зорро». Усе через звинувачення, що Епштейн займався там торгівлею людьми та сексуальним насильством над дівчатами та жінками.

Про це повідомила Axios член Палати представників штату Андреа Ромеро.

Епштейн володів цим ранчо з 1993 року до своєї смерті у 2019 році. Там він збудував величезний маєток на понад 7 600 акрах. Ранчо багато разів згадується у «файлах Епштейна», що їх оприлюднило Міністерство юстиції США.

Позивачка у справі Епштейна Енні Фармер заявила під час суду над Гіслейн Максвелл у 2021 році, що саме на цьому ранчо до неї домагались, коли їй було шістнадцять.

Так звана Комісія правди планує опитати жертв, які постраждали на цьому ранчо. Ромеро пообіцяла, що комітет публічно назве підозрюваних злочинців.

Одним із завдань комітету буде зібрати інформацію, яка може бути використана у суді. Ромеро зазначила, що в деяких випадках могли минути строки давності, але законодавці вже розглядають зміни у законодавстві, щоб допомогти жертвам отримати справедливість.

Міністерство юстиції Нью-Мексико минулого тижня надіслало Мінʼюсту США запит на незашифрований доступ до анонімного листа 2019 року, у якому стверджувалося, що на ранчо були поховані дві «іноземні дівчини».

Сім’я колишнього сенатора Техасу Донa Хаффайнса, яка зараз володіє ранчо, повідомила місцевим медіа, що повністю співпрацюватиме з посадовцями Нью-Мексико, якщо ті захочуть провести обшук.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.