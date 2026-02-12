Українські хакери зібрали дані про понад 2 400 російських Starlink через ботів у телеграмі

Українські кіберфахівці заявили, що зібрали інформацію про 2 420 терміналів Starlink, які використовували російські військові, а також отримали дані про позиції ворога.

Про це повідомила 256 Кіберштурмова дивізія.

Операцію провели разом з InformNapalm та MILITAN. Вони створили мережу телеграм-каналів і ботів, де росіянам пропонували допомогу з реєстрацією Starlink в Україні нібито для обходу обмежень. Насправді через ці ресурси збирали дані про термінали та їхніх користувачів.

У СБУ розповіли, що росіяни видають себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян.

Після того як SpaceX обмежила роботу Starlink для росіян, військові РФ почали шукати в Україні людей, які погоджувалися активувати обладнання за винагороду. Українські кіберфахівці використали цю схему, щоб виявити й задокументувати термінали противника.

Зібрану інформацію передали відповідним структурам, щоб заблокувати ці пристрої. У межах операції також вдалося отримати $5 870 донатів від російських військових — кошти переказали на потреби ЗСУ.

Крім того, кіберфахівці виявили 31 громадянина України, які намагалися допомогти росіянам з активацією терміналів. Їхні дані передали правоохоронним органам.

Блокування Starlink у Росії

Наприкінці січня Міністерство оборони України звернулося до SpaceX щодо використання Starlink російськими військовими. На початку лютого гендиректор компанії Ілон Маск повідомив, що заходи спрацювали.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ і керуються в режимі реального часу.

Пізніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що українські військові мають зареєструвати свої термінали, щоб вони продовжували працювати. За його словами, пристрої, внесені до «білого списку», залишаються активними, тоді як російські — не працюють.

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми.

Однак 10 лютого стало відомо, що росіяни погрожують сімʼям українських полонених і примушують їх реєструвати термінали Starlink на себе. Потім цю техніку окупанти використовуватимуть у війні проти України.