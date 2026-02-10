Росіяни погрожують сімʼям українських полонених, аби ті реєстрували Starlink на себе

Росіяни погрожують сімʼям українських полонених і примушують їх реєструвати термінали Starlink на себе. Потім цю техніку окупанти використовуватимуть у війні проти України

Про такі випадки повідомляє Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

Там попередили, що дуже легко визначити, на кого зареєстрований ворожий термінал. У разі, якщо росіяни використають його, щоб керувати дронами, передбачена кримінальна відповідальність.

Коордштаб закликає у випадку погроз окупантів без зволікань звернутися до них і правоохоронців.