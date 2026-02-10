Шведська принцеса Софія підтвердила, що зустрічалася з Епштейном

Колишня модель та принцеса Швеції Софія підтвердила, що мала зустрічі з засудженим американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє видання Aftonblade.

«Ми зустрілися в ресторані на світському заході, де мене представили, і на кінопоказі разом з багатьма іншими. На щастя, це було все. Але тепер, коли я прочитала про всі жахливі злочини, яким він піддавав молодих жінок, я дуже вдячна, що не мала з ним нічого спільного з тих кількох випадків, коли мені було за двадцять», — коментує принцеса.

Цю заяву вона зробила після того, як у грудні минулого року шведські медіа, зокрема Dagens Nyheter, оприлюднили переписку між Епштейном та шведською фінансисткою Барброю Енбом, яку називають «наставницею» Софії. Тоді ж у королівському дворі підтвердили, що принцеса і фінансист були знайомі.

Згідно з цими листами, саме Енбом на початку 2000-х років познайомила тоді ще модель Софію Хеллквіст з Епштейном. Енбом була засновницею мережі ВВВ для молодих амбітних жінок, яка мала за мету допомагати їм будувати кар’єру та знайомити з впливовими людьми з бізнесу, політики та культури. Учасницею мережі була і Хеллквіст.

У грудні 2005 року Енбом надіслала Епштейну листа з фото Софії, де представила її як молоду акторку, яка щойно приїхала до США, і пропонувала можливу зустріч. Епштейн відповів, що перебуває на Карибах і готовий придбати квиток, якщо дівчина захоче приїхати.

У переписці також згадується, що Епштейн нібито пропонував Софії та її подрузі Каміллі місця в акторській школі, але через проблеми з візами цього не сталося. Подруга принцеси стверджує, що з Епштейном вони зустрілися у Нью-Йорку, саме тоді була пропозиція вступити в «кіношколу», проте жодна з них запрошення не прийняла.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.