Премʼєр Британії Стармер спростував чутки про відставку через скандал з експослом у США, якого повʼязують з Епштейном

Британський премʼєр Кір Стармер спростував чутки про відставку після звільнення головного радника Моргана Максвіні та директора з комунікацій Тіма Аллана через скандал з експослом у США Пітером Мендельсоном і його зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Про це повідомили в адміністрації премʼєр-міністра, передає Sky News.

Там зазначили, що Стармер «зосереджений на роботі та впровадженні реформ по всій країні» і має одностайну підтримку Кабінету міністрів. 5 лютого Стармер вибачався за те, що посол Мендельсон отримав від Епштейна $75 тисяч.

Премʼєр наголошував, що новий скандал не впливає на його плани щодо роботи уряду. Однак лідер шотландської гілки Лейбористської партії Анас Сарвар закликав премʼєра піти у відставку, що може вплинути на внутрішню підтримку Стармера в партії.

Скандал із Мендельсоном став приводом для серії кадрових змін на Даунінг-стріт. Зокрема, 8 лютого головний радник та керівник адміністрації премʼєра Морган Максвіні подав у відставку.

Його вважають відповідальним за призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США. Мендельсон, своєю чергою, мав тісні зв’язки з Джеффрі Епштейном. Після розголошення цих фактів Мендельсон оголосив про вихід із Лейбористської партії.

Також Тім Аллан залишив посаду директора з комунікацій 9 лютого, заявивши, що іде задля «створення нової команди на Даунінг-стріт». Він пропрацював на посаді лише п’ять місяців, прийшовши у вересні 2025 року.