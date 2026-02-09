«Слідство.Інфо»: Журналістка Вікторія Рощина в російському СІЗО намагалася перерізати собі вени, аби до неї привели психолога

Журналістка Вікторія Рощина в СІЗО Таганрога постійно наполягала, аби до неї привели психолога. Після чергової відмови від наглядачів вона намагалась перерізати собі вени.

Про це «Слідтву.Інфо» розповів колишній військополонений «Бритва», який певний час сидів у сусдній з Рощиною камері.

«Рощиній “прилітало” нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників», — каже експолонений.

За словами Бритви, у СІЗО Таганрога Вікторію Рощину за «неправильну поведінку» неодноразово відправляли в карцер — ізольовану одиночну камеру.

«У карцері систематичні побиття. Там маленька камера, зранку виносиш матрац, ліжко пристібають і все. Ти то ходиш, то на підлозі сидиш», — стверджує чоловік.

Під час однієї з ранкових перевірок Рощина вкотре попросила, аби до неї привели психолога. Наглядачів таке прохання обурило.

«І у дівчини починається істерика. І вони [наглядачі] оруть на неї: «Іди в камеру! Не тріпай нерви!» І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», — згадує «Бритва».

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Його ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

8 серпня в Києві попрощалися з журналісткою.