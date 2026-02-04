Євросоюз поновив роботу над торговельною угодою зі США. Процес зупиняли через заяви Трампа про Гренладію

Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі відновить роботу над торговельною угодою зі США.

Про це повідомив голова комітету Бернард Ланге.

Ідеться про пакет рішень, які б скасували більшість мит ЄС на американські товари та продовжили нульові мита на імпорт лобстерів зі США. Щоб набути чинності, ці пропозиції мають схвалити Європейський парламент та уряди країн ЄС.

21 січня процес призупинили через заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію та погрози тарифами європейським країнам. Пізніше Трамп і генсек НАТО Марк Рютте узгодили рамкову угоду щодо Гренландії та Арктики. Після цього президент США відмовився вводити мита проти країн ЄС. 29 січня США, Данія і Гренладія почали переговори щодо нової угоди про острів.

Голосування в комітеті планували провести 26—27 січня, однак відклали на невизначений термін. Тепер його планують провести на наступному засіданні комітету 24 лютого.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а МЗС країни запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

13 січня 2025 року конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію про купівлю острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йшлося про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, і назвав її «частиною Північної Америки» та «територією США».