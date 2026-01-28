Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн

Колишньому судді Олексію Тандиру, який у травні 2023 року на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» із зали суду.

Сам Тандир на суді заявив, що не має таких грошей. Поки що його повернули до СІЗО.

Представник потерпілого Павло Теслюк під час засідання просив заставу у 100 мільйонів, а прокурор — тримання під вартою без права на заставу.

За кілька днів до зміни Тандиру запобіжного заходу ЄСПЛ присудив йому €2 100 компенсації за тримання під вартою. Суд ухвалив, що українські суди неправомірно продовжували арешт без права на заставу і не розглядали альтернативні варіанти.

Справа Тандира

26 травня 2023 року нині колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела, що він був пʼяний на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що у грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.