Reuters: Адміністрація Трампа відмовилася від ідеї захоплення Гренландії через загрозу імпічменту

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відмовитись від планів захопити Гренландію через можливу загрозу імпічменту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

На початку січня президент США і чиновники Білого дому не виключали, що можуть застосувати силу для захоплення Гренландії. Через це в Конгресі зростала стурбованість.

Політики від обох партій висловили занепокоєння, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Законодавці зателефонували держсекретарю Марко Рубіо та високопосадовцям Білого дому і закликали відмовитися від цієї ідеї. Деякі республіканці попередили, що у разі вторгнення США до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а МЗС країни запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

13 січня 2025 року конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, і назвав її «частиною Північної Америки» та «територією США».

Пізніше Трамп і генсек НАТО Марк Рютте узгодили рамкову угоду щодо Гренландії та Арктики. Після цього президент США відмовився вводити мита проти ЄС.