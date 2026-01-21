Путін заявив про готовність увійти до «Ради миру» Трампа і висунув свої умови

Лідер Кремля Володимир Путін повідомив, що погоджується на участь Росії у новій «Раді миру» президента США Дональда Трампа, але лише після консультацій і за умови використання заморожених активів РФ.

Про це він заявив російським пропагандистам.

За словами Путіна, він отримав особисте звернення від президента США Дональда Трампа з пропозицією приєднатися до «Ради миру» і подякував йому за запрошення. Водночас він доручив МЗС РФ вивчити цю ініціативу, проконсультуватися з «партнерами», після чого Москва ухвалить остаточне рішення.

Путін заявив, що Росія готова спрямувати мільярд доларів до «Ради миру», використавши для цього кошти з російських активів, заморожених у США. Також, за його словами, Москва обговорює з Вашингтоном можливість використати ці заморожені активи для «відновлення територій» у зоні бойових дій, ймовірно, маючи на увазі окуповані території України.

Крім того, Путін підтвердив, що вже найближчим часом планує контакти з представниками Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни в секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів», для Гази.

Трамп уже запросив до участі в «Раді миру» низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо «Ради миру» для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру». У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію. Того ж дня Трамп запросив і Лукашенка.

Ізраїльське медіа Haaretz із посиланням на джерело серед дипломатів писало, що Україна теж отримала запрошення долучитись до Ради.

Водночас Норвегія та Франція відмовилися від приєднання до «Ради миру». У МЗС Норвегії заявили, що більшість європейських держав не можуть бути частиною структури, яка «ставить під сумнів роль НАТО та чинне міжнародне право».

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери.