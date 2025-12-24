Зеленський вперше озвучив проєкт 20-пунктної мирної угоди між Україною, Росією, США і Європою

Президент Володимир Зеленський вперше озвучив зміст 20-пунктної мирної угоди між Україною, Росією, США і Європою. Її підготували після консультацій між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами. Президент назвав її «базовим документом про закінчення війни».

Про це пише «Суспільне» після зустрічі Зеленського з журналістами.

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджено. Документ констатує, що Україна — це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Цей документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також — механізм раннього повідомлення про порушення.

Пункт 3: Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4: Чисельність Збройних сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 Статуту НАТО.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді відновлять усі глобальні санкції проти Росії.

Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки вважатимуться недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності.

США отримають компенсацію за гарантії безпеки. За словами Зеленського, цей пункт наразі викреслено, бо Україна не розуміє, що це означає, і порушує це питання.

Угода не виключає можливості окремих двосторонніх безпекових гарантій.

Пункт 6: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних міжнародних документах, які має ратифікувати Державна дума РФ.

Пункт 7: Україна стане членом Європейського Союзу в певний, конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку.

Чіткі дати вступу для України до ЄС наразі — предмет двостороннього обговорення США і України, а також підтвердження з боку ЄС.

Пункт 8: Затвердження міцного пакета глобального розвитку для України (це буде окреслено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання). Зокрема, він передбачатиме:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, штучний інтелект).

США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України.

Спільні зусилля для реконструкції територій, що постраждали від війни.

Розвиток інфраструктури.

Видобуток корисних копалин, природних ресурсів.

Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування, щоб прискорити ці зусилля.

Створення робочої групи високого рівня для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

Пункт 9: Створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Мета — залучити $800 мільярдів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектора, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів із цільовим розміром $200 мільярдів для прозорого та ефективного інвестування в Україну.

Для післявоєнної відбудови України застосують широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям.

Україна впроваджуватиме найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій.

Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Пункт 10: Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. При цьому США хочуть тут паритету для українців та росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Запорізьку атомну електростанцію будуть експлуатувати спільно три країни — Україна, США та РФ.

США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% — США, які самостійно визначають свій розподіл.

Пункт 13: Україна та Росія зобовʼязуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Раніше на питання позиції на перемовинах про УПЦ МП і російську мову Зеленський відповів, що у проєкті рамкової угоди все написано згідно з міжнародним правом. Україна формувала підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. Щодо Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей існують два варіанти:

У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збиратиметься, щоб визначити переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу — цю ідею просувають США як компроміс, оскільки росіяни вимагають виведення українських військ з Донбасу. Вона передбачає фактично демілітаризовану зону, де міжнародні сили гарантуватимуть порядок та безпеку. Для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не лише цей пункт. Якщо рішення ухвалять, то між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладено окрему угоду, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

Пункт 15: Росія та Україна зобовʼязуються не змінювати територіальні домовленості силою.

Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.

Усіх військовополонених, включно з засудженими в РФ з 2014 року, обміняють за принципом «всіх на всіх».

Усіх цивільних — затриманих та заручників, включно з дітьми та політичних вʼязнями, — повернуть.

Будуть вжиті заходи, щоб вирішити проблеми і страждання жертв війни.

Пункт 18: Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Спершу — президентські вибори: Верховна Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Потім будуть парламентські та місцеві вибори.

Пункт 19: Угода буде юридично зобовʼязуючою. Її виконання буде контролювати й гарантувати Рада миру під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення передбачені санкції.

Пункт 20: Після того як усі сторони погодяться з угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Переговори про «мирний план»

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Потім представники США та України зустрічалися у Флориді, а представники США Віткофф і Кушнер 2 грудня поїхали до Москви на переговори з російською стороною. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.

9 грудня Axios із посиланням на джерела писало, що остання пропозиція Трампа містила більш жорсткі умови, ніж попередні, зокрема стосовно територій та контролю над Запорізькою АЕС.

Перед поїздкою до Німеччини президент України повідомив, що не отримав реакції США на останню пропозицію щодо «мирного плану», яку підготували Україна та європейські партнери й цього тижня передали американцям.

План не буде таким, щоб він подобався всім. Є багато компромісів у будь-якому з його варіантів. Але найголовніше, щоб він був якомога справедливішим для України та дієвим: «Не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни». Щоб після його підписання у Росії не було змоги почати третю агресію проти українського народу.

Зеленський додав, що Україна від самого початку бажала вступити до НАТО, однак це не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі 5 статті Статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн — це вже компроміс з боку України.

Щодо територіальних питань Зеленський вважає, що на сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення — Росія ставиться до цього негативно і відповідає, що Україна має залишити Донбас.

США запропонували компроміс: українські війська залишать ці території, а російські — не будуть на них заходити, і назвали це «вільною українською зоною». Україна не приймає цю ідею без обопільного відведення військ.

20 грудня в розмові з журналістами Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення.