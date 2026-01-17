Білий дім оголосив склад «Ради миру» в секторі Гази. FT пише, що її пропонують розширити на Україну

Білий дім 16 січня оголосив імена деяких членів «Ради миру» в секторі Гази. Це є частиною переходу до другої фази мирного плану, який США представили в жовтні, а в листопаді підтримала Рада безпеки ООН.

Про це пише Reuters.

Раду очолюватиме президент США Дональд Трамп. Також до неї увійшли держайни секретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, експремʼєр-міністр (1997—2007) Великої Британії Тоні Блер, зять Трампа Джаред Кушнер, мільярдер Марк Роуен, президент Світового банку Аджай Банга та радник Трампа Роберт Габріель.

Рада має контролювати діяльність перехідного палестинського уряду технократів, який мають створити із сил, не повʼязаних із ХАМАС. У Білому домі оголосили, що більше імен назвуть протягом наступних тижнів.

Командувач спецоперацій США Джаспер Джефферс стане командиром Міжнародних стабілізаційних сил у секторі Гази. Болгарський політик і колишній координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Микола Младенов стане вискоми представником у секторі Гази.

Білий дім також призначив «Виконавчу раду Гази» з 11 членів. До неї увійдуть міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Сігрід Кааг, міністр міжнародного співробітництва Обʼєднаних Арабських Еміратів Рім аль Хашімі, ізраїльсько-кіпрський мільярдер Якір Габай та деякі члени виконавчої ради.

Financial Times із посиланням на джерела пише, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни під головуванням Трампа є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери. Її склад президент Володимир Зеленський оголосив у грудні.

Український високопосадовець заявив FT, що наразі пропонується створити окрему «Раду миру» саме для російсько-української війни. До неї мають входити представники України, Європи, НАТО та Росії. Посадовець додав, що розширення сфери діяльності цієї ради ще не обговорювали,.