США запросили Путіна до «Ради миру» щодо сектора Гази

Президент США Дональд Трамп запросив Путіна до «Ради миру» щодо сектора Гази. У Кремлі вивчають отриману пропозицію.

Про це російським пропагандистським медіа заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Ізраїльське медіа Haaretz з посиланням на джерело серед дипломатів пише, що Україна також отримала запрошення долучитись до Ради.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела писало, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери.