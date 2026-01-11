США можуть зняти частину санкцій з Венесуели, аби спростити продаж нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може вже наступного тижня зняти частину санкцій з Венесуели. Це має полегшити продаж венесуельської нафти та дозволити використати близько $5 млрд заморожених активів МВФ для відновлення економіки країни.

Про це він сказав у інтервʼю Reuters.

Бессент зазначив, що санкції, які зараз забороняють міжнародним банкам працювати з урядом Венесуели, заважають їй розпоряджатися своїм боргом на $150 млрд та повертати в країну приватний капітал.

Міністр фінансів додав, що невеликі приватні компанії швидко повернуться на венесуельський нафтовий ринок, а участь Chevron та потенційне фінансування через Експортно-імпортний банк США сприятиме відновленню галузі. Бессент також планує зустріч із керівниками МВФ і Світового банку щодо їхньої повторної співпраці з Венесуелою.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

Згодом Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

5 січня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною.

7 січня міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах.