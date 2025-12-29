Медіа написали, що Залужний планує йти з посади посла Британії. Його медіарадниця це спростовує

Видання NV 29 грудня написало, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний планує незабаром покинути свою посаду. Однак його медіарадниця Оксана Тороп у коментарі «Бабелю» цю інформацію заперечує.

Джерела NV стверджують, що Залужний хоче покинути дипломатичну службу вже в січні. За даними медіа, Залужний ще кілька тижнів тому, коли був у Києві, озвучив своє бажання про відставку президенту Володимиру Зеленському.

За словами інших джерел, певний час Залужний навіть задумувався про посаду посла у США або головкома ЗСУ, але наразі рішень щодо цього немає. Мова про зміну посла у США наразі не йдеться.

Цю новину «Бабелю» прокоментувала медіарадниця Залужного Оксана Тороп. Вона каже, що нічого не змінилось.

«Як завжди, неназвані джерела знають все про Залужного та його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії», — заявила вона.