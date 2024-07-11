Залужний офіційно почав виконувати обовʼязки посла України в Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно приступ до виконання обовʼязків посла у Великій Британії.

Про це він повідомив у Telegram.

Залужний зазначив, що вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу британського МЗС Вікторії Басбі.

«Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства», — додав він.