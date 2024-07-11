Залужний офіційно почав виконувати обовʼязки посла України в Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно приступ до виконання обовʼязків посла у Великій Британії.
Про це він повідомив у Telegram.
Залужний зазначив, що вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу британського МЗС Вікторії Басбі.
«Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства», — додав він.
- 8 лютого 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський. Перед цим Володимир Зеленський зустрівся із Залужним — вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ. Президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».
- 7 березня 2024 року стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Британській стороні відправили запит на агреман.