Залужний відреагував на чутки про начебто його підготовку до виборів

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни. Так він відреагував на повідомлення в медіа про свою начебто підготовку до виборів.

«Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою», — зазначив він.

Залужний додав, що його позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі — їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда», — наголосив ексголовком.

Про начебто підготовку Залужного до виборів неодноразово повідомляли різноманітні медіа. Востаннє це сталось 8 жовтня — тоді французький портал Intelligence Online з посиланням на джерела написав, що деяким високопосадовцям, наближеним до Залужного, запропонували місця у його «парламентському списку», попри те що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.