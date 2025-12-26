Начальнику СІЗО в РФ, де закатували українську журналістку Вікторію Рощину і мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, в Україні оголосили підозру

Українські правоохоронці заочно оголосили підозру начальнику російської колонії, де внаслідок катувань загинули журналістка Вікторія Рощина і голова Дніпрорудненської міської громади в Запорізькій області Євген Матвєєв.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Росіянин Вʼячеслав Перевозкін керує слідчим ізолятором № 3 міста Кізел у Пермському краї Росії з липня 2024 року. За даними розслідування, він безпосередньо віддавав накази катувати українських полонених.

У російському СІЗО цивільних утримували в нелюдських, антисанітарних і виснажливих для організму умовах. Зокрема, підозрюваний змушував увʼязнених понад 16 годин на добу стояти в камерах.

За даними слідства, Перевозкін разом з підлеглими організував системні катування українських цивільних увʼязнених. Їх катували електрострумом, били руками, ногами й гумовими палицями.

Що відомо про Вікторію Рощину та Євгена Матвєєва

Журналістка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. У травні 2024 року Росія підтвердила, що тримає жінку в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Його ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

Мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва росіяни взяли в полон незадовго після окупації міста. Там він провів 2 роки і 8 місяців. Закатоване тіло Євгена повернули під час обміну у грудні 2024 року.