У російському полоні від катувань помер мер Дніпрорудного Запорізької області

У російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв.

Про це повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, росіяни окупували Дніпрорудне наприкінці лютого 2022, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього Матвєєв залишився в місті, забезпечував життєдіяльність громади та постійно інформував населення про перебіг подій, наголошує Федоров.

Незадовго після окупації міста російські військові взяли в полон Матвєєва, там він провів 2 роки і 8 місяців. Чоловіка закатували, а тіло повернули під час останнього обміну.

Окупація Запорізької області

Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області та провели там псевдореферендум про «приєднання» регіону до РФ.

У жовтні минулого року Іван Федоров повідомляв, що майже 600 цивільних жителів Запорізької області наразі перебувають у російському полоні. Ідеться про офіційно зареєстровані випадки.