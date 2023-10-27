Майже 600 цивільних із Запорізької області перебувають у полоні російських військових

Близько 600 цивільних жителів Запорізької області наразі перебувають у полоні російських військових. Ідеться про офіційно зареєстровані випадки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За даними адміністрації, полонених утримують і на тимчасово окупованій території, і на території рф.
«Якщо людина була повʼязана зі Збройними силами України, то їх зазвичай тримають у Ростові-на-Дону чи ще десь у тюрмах, а якщо затримали цивільного, то їх тримають у слідчих ізоляторах чи на підвалах», — сказав голова ОВА.
- Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області й проводили там псевдореферендум про «приєднання» регіону до рф.