Axios: Трамп та Зеленський зустрінуться 28 грудня в «Мар-а-Лаго»

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 28 грудня.
Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерела.
Зустріч пройде в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго». Раніше цього ж дня Зеленський анонсував зустріч з Трампом «найближчим часом», але не повідомляв деталей.
Востаннє вони зустрічались 17 жовтня. Говорили про далекобійні ракети Tomahawk, деталі зустрічі Трампа з Володимиром Путіним в Угорщині та інше.
- За кілька днів до цього, 24 грудня, Зеленський вперше озвучив проєкт 20-пунктної мирної угоди між Україною, Росією, США і Європою. У ньому йшлось про гарантії безпеки, аналогічні статті 5 Статуту НАТО, експлуатацію ЗАЕС трьома країнами (Україна, Росія та США) та вільну економічну зону на Донеччині.
- Того ж дня Bloomberg писав, що Росія вимагатиме змінити останню версію мирного плану, яку узгодили Україна та США.