Axios: Трамп та Зеленський зустрінуться 28 грудня в «Мар-а-Лаго»

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 28 грудня.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерела.

Зустріч пройде в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго». Раніше цього ж дня Зеленський анонсував зустріч з Трампом «найближчим часом», але не повідомляв деталей.

Востаннє вони зустрічались 17 жовтня. Говорили про далекобійні ракети Tomahawk, деталі зустрічі Трампа з Володимиром Путіним в Угорщині та інше.