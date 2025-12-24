Bloomberg: Росія вимагатиме змінити останню версію мирного плану, яку узгодили Україна та США

Росія розгляне останні зміни до мирної угоди, яку розробили Україна та США, і наполягатиме на ключових змінах.

Про це пише Bloomberg із посиланням на наближене до Кремля анонімне джерело.

За його словами, Москва розглядає план з 20 пунктів лише як відправну точку для подальших переговорів. Там вважають, що угода не містить «важливих для Росії положень» і «відповідей на багато запитань».

Зокрема, у Кремлі вимагатимуть, щоб у план внесли додаткові обмеження для чисельності української армії та видів зброї для України.

Також РФ хоче гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід, а Україна в разі вступу до Євросоюзу матиме нейтральний статус.

Росіяни невдоволені й тим, що в плані угоди немає чітких гарантій стосовно статусу російської мови в Україні, і вимагатимуть «зрозумілості» щодо зняття західних санкцій і долі їхніх заморожених активів.

Співрозмовник видання каже, що Росія вважає нинішній документ «досить типовим українським планом», тому вона має намір вивчати його з «холодною головою».

Bloomberg додає, що Росія не ризикує відхилити мирний план повністю, адже боїться зіпсувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня вперше озвучив зміст 20-пунктної мирної угоди між Україною, Росією, США і Європою. Він назвав її «базовим документом про закінчення війни». Угоду підготували після консультацій між США, Україною та європейськими партнерами.

У документі, зокрема, передбачено, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч у мирний час.

Представники російської влади цей план офіційно не коментували.

Переговори про «мирний план»

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Потім представники США та України зустрічалися у Флориді, а представники США Віткофф і Кушнер 2 грудня поїхали до Москви на переговори з російською стороною. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.

9 грудня Axios із посиланням на джерела писало, що остання пропозиція Трампа містила більш жорсткі умови, ніж попередні, зокрема стосовно територій та контролю над Запорізькою АЕС.

Перед поїздкою до Німеччини президент України повідомив, що не отримав реакції США на останню пропозицію щодо «мирного плану», яку підготували Україна та європейські партнери й цього тижня передали американцям.

План не буде таким, щоб він подобався всім. Є багато компромісів у будь-якому з його варіантів. Але найголовніше, щоб він був якомога справедливішим для України та дієвим: «Не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни». Щоб після його підписання у Росії не було змоги почати третю агресію проти українського народу.

Зеленський додав, що Україна від самого початку бажала вступити до НАТО, однак це не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі 5 статті Статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн — це вже компроміс з боку України.

Щодо територіальних питань Зеленський вважає, що на сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення — Росія ставиться до цього негативно і відповідає, що Україна має залишити Донбас.

США запропонували компроміс: українські війська залишать ці території, а російські — не будуть на них заходити, і назвали це «вільною українською зоною». Україна не приймає цю ідею без обопільного відведення військ.

20 грудня в розмові з журналістами Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення.