«Скоро ми почнемо купувати штати США»: Данія висміяла заяви Трампа про купівлю Гренландії

Голова парламентського Комітету з оборони Данії Расмус Ярлов висміяв заяви колишнього президента США Дональда Трампа про купівлю Гренландії.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Не те, щоб ми були повністю задоволені, але нинішні темпи зростання в Данії є цілком пристойними. Скоро ми почнемо купувати штати США», — написав у соцмережі X Ярлов.

Пізніше він додав, що завжди захоплювався штатом Нью-Гемпшир і навіть висловив зацікавленість Гаваями. За його словами, жителі Гаваїв самі повинні вирішити, чи приєднуватися їм до Данії, адже США «не зможуть розвивати штат з їхніми великими боргами».

Гренландія та США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Того ж місяця Міністерство закордонних справ Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії президента Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.