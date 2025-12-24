Верховний суд США заборонив Трампу розгорнути Нацгвардію в Чикаго — принаймні поки що

Верховний суд США 23 грудня відмовив президенту Дональду Трампу у дозволі відправити війська Національної гвардії до Чикаго. Рішення підтримали шість з девʼяти членів суду.

Про це пише Reuters.

Судді поки що залишили в силі рішення окружного судді з Чикаго, яке блокувало розгортання сотень нацгвардійців. Це відбувається у рамках судового позову, який подали посадовці штату Іллінойс та місцеві лідери. Міністерство юстиції США намагалося дозволити розгортання, поки триває розгляд справи.

У рішенні йдеться, що повноваження президента брати федеральний контроль над військами Національної гвардії можна застосовувати лише за виняткових обставин. А наразі американський уряд не зміг надати достатнє обґрунтування для цього.