CNN: У Вашингтоні Нацгвардія США почала носити вогнепальну зброю

Бійці підрозділів Національної гвардії США у Вашингтоні з 24 серпня почали носити з собою вогнепальну зброю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Обʼєднаної оперативної групи, яка виконує місію.

Це відбулося після того, як минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет видав відповідну директиву. Наголошується, що військові можуть використовувати зброю лише в разі безпосередньої загрози життю та здоровʼю.

Кореспондент CNN у неділю ввечері підтвердив цей факт, помітивши охоронців із довгоствольною зброєю в популярному районі на набережній.

Війська розгорнули у столиці Штатів у межах програми президента Дональда Трампа щодо боротьби зі злочинністю.

Наразі у Вашингтоні розмістили близько 1900 нацгвардійців із різних штатів. Вони патрулюють околиці Білого дому й популярну серед туристів Національну алею, а також вокзали й станції метро. У Пентагоні заявили, що бійці Нацгвардії беруть участь у «місії зі зниження рівня злочинності в столиці США».

Дональд Трамп вирішив направити Нацгвардію до Вашингтона на початку серпня. Він пояснив це «високим рівнем злочинності» у місті. Проте згідно зі статистикою місцевої поліції за останні два роки у Вашингтоні зафіксували зниження кількості насильницьких злочинів. При цьому Трамп звинувачує мера Вашингтона в наданні неправдивих даних.