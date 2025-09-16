Трамп відправляє Нацгвардію в Мемфіс. На черзі Чикаго

Президент США Дональд Трамп 15 вересня створив Спеціальну робочу групу з питань безпеки в Мемфісі — найбільшому місті штату Теннессі, де в політиці переважають демократи. Процес відбувається за зразком нещодавнього введення Національної гвардії у столицю Вашингтон в рамках ширшої ініціативи, необхідної, за словами Трампа, для боротьби з насильством.

Про це пише Reuters.

До ініціативи залучать широку коаліцію федеральних агентств, включаючи ФБР, Імміграційну та митну службу, Міністерство внутрішньої безпеки та Службу маршалів США, разом із Національною гвардією та місцевими правоохоронними органами. За словами Трампа, операцію очолить генеральний прокурор Пем Бонді.

«Мемфіс мав найвищий рівень насильницької злочинності, найвищий рівень злочинів проти власності та третій за величиною рівень убивств серед усіх міст країни», — сказав Трамп.

Трамп опублікував меморандум про створення цільової групи та пообіцяв незабаром вжити аналогічних заходів у Чикаго та інших місцях.

«Ми вважаємо, що наступним буде Чикаго, далі дістанемось до Сент-Луїса, і хочемо зайти також у Новий Орлеан», — сказав американський президент.

Рішення Трампа розгорнути федеральні правоохоронні органи та війська Нацгвардії у Вашингтоні та Мемфісі викликало різку критику з боку лідерів Демократичної партії та захисників громадянських прав, які називають цей крок радше політичним театром, ніж стратегією громадської безпеки. Трамп та лідери республіканців агресивно позиціонують злочинність як центральний елемент своєї політичної стратегії, прагнучи згуртувати виборців навколо ідеї закону та порядку.

Раніше Трамп також погрожував ввести гвардійців у міста Балтимор та Нью-Йорк, де також переважають демократи.