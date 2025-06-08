У Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, розпочалися масові сутички мешканців з федеральними агентами Служби імміграції та митного контролю (ICE). Напередодні ICE затримала там понад сотню нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє BBC.

Протягом тижня ICE заарештувала в місті щонайменше 118 людей, з них 44 — лише у п’ятницю, 6 червня. По всій країні щодня під арешт потрапляли 2 тисячі людей без документів, пише Bloomberg. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив рейди в окрузі Лос-Анджелес, назвавши їх «жорстокими».

Для розгону натовпу в місті Парамаунт, округ Лос-Анджелес, застосували сльозогінний газ і так звані менш летальні засоби. У поліції заявили, що вони «можуть спричинити біль і дискомфорт», але їхнє використання санкціоноване.

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Президент США Дональд Трамп наказав направити до Лос-Анджелесу Національну гвардію для придушення протестів. Він також заборонив протестувальникам носити маски. Трамп розкритикував губернатора Ньюсома і мера Лос-Анджелесу Карен Басс, сказавши, що вони «виявилися неспроможними впоратися з ситуацією».

«Ми не допустимо цих радикально-лівих протестів, які організовують провокатори й часто оплачувані порушники порядку», — написав президент у соцмережі Truth Social.

«Якщо насильство триватиме, буде мобілізовано морських піхотинців з бази Кемп-Пендлтон — вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності», — додав голова Пентагону Піт Гегсет.

Він назвав заворушення «небезпечною кримінальною навалою», організованою наркокартелями, що становить серйозну загрозу для нацбезпеки.

Мер Карен Басс стверджує, що Нацвардію поки не розгортали у Лос-Анджелесі. Раніше Басс розкритикувала рейди ICE та повідомляла про насильство під час сутичок.