Politico: Білий дім тисне на країни ЄС, щоб вони не підтримали репараційний кредит Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на країни Європейського Союзу, щоб вони не підтримали рішення про репараційний кредит Україні коштом заморожених російських активів. Щоб обговорити деталі репараційного кредиту, лідери країн ЄС 18 грудня зберуться на саміт Європейської Ради. Про це пише Politico з посиланням на чотири джерела серед європейських посадовців. Американська кампанія впливу, в межах якої посадовці Білого дому вели неформальні закулісні контакти безпосередньо зі столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які виступають проти кредиту. Раніше проти цього виступала лише Бельгія, оскільки €140 мільярдів заморожених російських активів зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Ці країни підготували документ, в якому закликають Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України в найближчі роки. Вони мають на увазі план Б — випуск спільного боргу ЄС для фінансування України протягом найближчих років. Однак ця ідея має свої проблеми, бо вимагає одностайності, тому її може ветувати премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За проєктом «мирного плану», який узгодили Білий дім і Кремль, Вашингтон хоче використати частину заморожених активів РФ, щоб фінансувати зусилля з відновлення, які очолюють США. Репараційний кредит дозволить Україні самій вирішувати, куди спрямовувати гроші. 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела писав, що США закликають ЄС не використовувати російські активи для репараційного кредиту Україні. Американці переконували, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни. 11 грудня The Wall Street Journal з посиланням на джерела писав, що США передали Європі план з відновлення України та інтеграції Росії назад у світову економіку. Американські компанії планують використати приблизно $200 мільярдів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Серед них — величезний новий центр обробки даних, який працюватиме на енергії окупованої ЗАЕС.