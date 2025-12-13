Уряд надаватиме виплати родинам загиблих і поранених журналістів. Першу виплату отримає батько Вікторії Рощиної

Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити одноразові виплати сімʼям журналістів, які загинули або отримали поранення під час виконання професійних обов’язків.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплати здійснюватимуть через Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Першу одноразову допомогу буде виплачено батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Відповідна програма передбачена в державному бюджеті на 2026 рік.

За даними Свириденко, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання ними службових обов’язків. Серед загиблих — громадяни України та іноземні медійники. Ці дії кваліфікуються як воєнні злочини.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Його ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

8 серпня в Києві попрощалися з журналісткою.