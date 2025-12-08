Франція підтримує репараційний кредит Україні, але не з активів у французьких комерційних банках

Франція підтримує репараційний кредит Україні, але не коштом €18 мільярдів російських державних активів, які заморожені у французьких приватних банках.

Про це пише Financial Times.

Точне розташування та назви банків, які зберігають заморожені російські активи, Париж не розкриває. €18 мільярдів у Франції — це друга за сумою кількість російських активів після міжнародного депозитарію Euroclear (€185 мільярдів), який розташований в Бельгії та який раніше змусили розкрити інформацію про російські активи в його розпорядженні. На третьому місці — €7 мільярдів у приватних банках Бельгії.

Французькі чиновники стверджують, що на комерційні банки поширюються інші зобовʼязання. Тому вони підтримують виділення репараційного кредиту лише з Euroclear.

Незрозуміло, скільки банків у Франції зберігають активи, хоча три поінформовані джерела повідомили Financial Times, що основна частина — у найбільшому банку країни BNP Paribas. BNP відмовився коментувати.