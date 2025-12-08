Через українські атаки ціни на страхування суден у Чорному морі зросли більш ніж утричі

Ціни на страхування торгових суден у Чорному морі потроїлися за останній місяць і, ймовірно, будуть зростати після нещодавніх атак України на кораблі та порти.

Про це пише Financial Times.

Керівник відділу морських і вантажних перевезень брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер заявив, що ціни на страхування від військових ризиків зросли з приблизно 0,25 до 0,3% від вартості судна на початку листопада до 0,5—0,75% цього тижня — тобто 2—3,5 раза. Страховий брокер з іншої фірми заявив, що ціни для їхніх клієнтів зросли більш ніж утричі.

За словами Бейкера, найбільше зростання спостерігалося в російських районах Чорного моря. Найбільш різко зросли ціни на повʼязані з Росією танкери та балкери, які перевозять насипні вантажі, такі як зерно.

Атаки на російські танкери

Про вибухи на російських підсанкційних танкерах Kairos і Virat стало відомо 28 листопада. Це сталося біля узбережжя Туреччини, місцеві служби повідомляли, що судно Kairos почало набирати воду, а екіпаж зафіксував «зовнішній удар», пізніше людей з нього евакуювали.

Наступного дня, 29 листопада, джерела «Бабеля» повідомили, що по суднах відпрацювали українські морські дрони Sea Baby. Під час атаки підсанкційні танкери прямували на завантаження в порт Новоросійська.

Через критичні пошкодження після влучань обидва танкери були фактично виведені з ладу. Ці судна могли перевозити нафти майже на $70 мільйонів і допомагали Росії обходити міжнародні санкції.

Вже 2 грудня російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна до цього непричетна.

6 грудня стало відомо, що Болгарія врятувала пошкоджений танкер Kairos — його зафіксували в аварійному стані біля болгарського узбережжя. У Міністерстві транспорту Болгарії зазначили, що не розуміють, чому танкер, який ішов без вантажу, опинився в цьому районі.

Атака на порт Новоросійськ

Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ніч проти 25 листопада Сили оборони атакували термінал «Шесхаріс» у Новоросійську. Попередньо було відомо, що в Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.

Українські підрозділи вже атакували порт «Новоросійськ» 14 листопада. Тоді атака була комбінованою: використовували дрони й ракети «Довгий Нептун». Удар по порту в Новоросійську — найбільшому російському експортному вузлу в Чорному морі — став найруйнівнішою атакою України на головну російську інфраструктуру експорту сирої нафти в Чорному морі. На «Новоросійськ» припадає близько пʼятої частини експорту російської сирої нафти. Тривала зупинка його роботи змусила б великим коштом консервувати російські нафтові свердловини в Західному Сибіру.