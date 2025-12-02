Біля узбережжя Туреччини атакували російський танкер

Російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини.

Про це заявило Управління морських справ Туреччини.

За даними відомства, судно прямувало з Росії до Грузії та нібито перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу — ніхто з них не постраждав.

Танкер не просив про допомогу, зараз він рухається до порту в турецькому місті Синоп. Російська влада опублікувала фото пошкоджень.

За даними ГУР, танкер задіяний в експорті російської нафти та нафтопродуктів з російських портів на Чорному й Азовському морях переважно до Туреччини, Єгипту. Він вимикає маячки, за якими можна визначити рух та інформацію про судна, і постійно заходить в порти тимчасово окупованого півострова Крим.

Цього разу танкер зайшов задалеко від східного узбережжя Чорного моря, прямуючи нібито з Росії до Грузії. Ймовірно, він міг іти саме з Криму.